Волгоградцы с начала года пожаловались в РПН почти 3 тысячи раз





В Роспотребнадзор с начала 2026 года поступило от волгоградцев 2939 обращений. Показатель стал на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год - 3432 жалобы.

Из общего число 43% обращений касались нарушений прав потребителей (1277 случаев). Из них в 56% случаев жители региона обращались по вопросам правил продажи табачной продукции, заключения договоров через дистанционные каналы и маркировки товаров.

44% обращений затрагивали сферу услуг. Из них 21% волгоградцев жаловались на оказание услуг связи. А 1549 жалоб (53%) поступило от волгоградцев по теме затопления подвалов из-за неисправной канализации и водоснабжения, повышенной влажности в квартирах и работы в МКД магазинов и кафе.

По результатам рассмотрения обращений 2354 гражданам дали подробные разъяснения по закону, 376 обращений передали в другие ведомства. В 743 случаях хозяйствующим субъектам были вынесены предостережения о недопустимости нарушений, а в других четырех - был подан иски в суд.