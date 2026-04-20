



В первом квартале 2026 года медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в Волгоградской области составила 67 400 рублей. Как рассказали специалисты сервиса hh.ru, заметный рост в заработной плате ощутили сварщики, курьеры и монтажники.

Так, больше всего вырос заработок у сварщиков (разница составила 168 500 рублей), курьеров (+60 000 рублей), монтажников (+55 100 рублей), руководителей строительный проектов (+55 000 рублей) и научных специалистов (+42 000 рублей). Тенденция роста у данных специалистов связана с высоким спросом на рынке труда.

Кроме того, предлагаемый заработок заметно вырос у программистов (разница в абсолютных значениях — 37 200 рублей), электромонтажников (+35 800 рублей), маляров (+34 000 рублей), разнорабочих (+30 000 рублей), автослесарей (+29 500 рублей).