Бочаров со студентами сдали кровь для раненых бойцов СВО





Рабочая неделя для губернатора Волгоградской области началась с посещения мобильного пункта, где сдают кровь студенты Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщили в администрации региона, сегодня, 20 апреля, участники акции, в том числе и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в День донора поделились жизненно важным компонентом для спасения других людей. Напомним, глава региона регулярно сдает кровь и личным примером поддерживает развитие донорства.





Жители Волгоградской области с декабря 2024 года регулярно сдают кровь для медучреждений Херсонской области, где проходят лечение бойцы СВО. За это время было собрано около шести тысяч единиц компонентов крови.

В этих акция принимают участие и будущие медики. С начала года они организовали уже более 50 донорских и просветительских акций, в том числе по популяризации регистра доноров костного мозга. Глава региона пообщался со студентами и осмотрел недавно созданную площадку «Росмолодежи».





