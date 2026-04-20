Надпись «Без срока давности» зажгли в Волгограде

В Волгограде вечером 19 апреля зажгли лампадки в память о жертвах геноцида советского народа в Сталинградской битве. Как сообщили в центре патриотического воспитания «Авангард», акция «Огненные картины войны» состоялась на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва». Участники выложили из свечей-лампадок более двух тысяч огней, изобразив фразу «Без срока давности» и летящих журавлей и почтили память погибших минутой молчания