Волгоградцы в апреле досрочно получат пенсии





Волгоградские пенсионеры, которые обычно получают выплаты через банк с 1 по 4 число месяца, смогут получить майскую пенсию уже до 30 апреля. Оформлять какие-либо заявления для этого не потребуется — деньги поступят автоматически.

Те, кто получает пенсию через Почту России, будут получать выплаты в обычные даты. Об этом сообщили в Социальном фонде.

Досрочно перечислят все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Если пенсионеру положены дополнительные выплаты от Соцфонда, они тоже придут раньше.

С 5 мая банковские выплаты возобновятся в стандартном режиме. А те, кто забирает пенсию на почте, получат её, как обычно, по своему графику.

Доставка начнётся со 2–3 мая — почтальоны принесут пенсии на дом, а с этого же дня можно будет получить деньги в отделении.