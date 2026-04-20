



Новый дачный сезон открыт, но вместо того чтобы заниматься грядками, многие владельцы участков в СНТ спешат в офисы «Волгоградэнергосбыта» за прямым договором электроснабжения. Хорошая новость: куда-то идти вовсе не обязательно. Оформить всё можно дистанционно – из дома, с телефона или ноутбука.

Рассказываем, как это сделать быстро и без лишних ошибок.

Зачем переходить на прямой договор?

Прямой договор с энергосбытовой компанией означает, что вы платите за свет напрямую поставщику, а не через посредника в лице СНТ. Это гарантирует:

– прозрачные тарифы и начисления;

– возможность передавать показания и оплачивать счёт через личный кабинет;

– меньше споров и переплат.

И главное: для оформления не нужно никуда ехать.

Два способа подать заявку удалённо

Способ 1. Через личный кабинет на сайте

2. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.

3. В разделе «Заявки абонента» выберите «Оформить договор, новый лицевой счёт».

4. Заполните форму, прикрепите фото или сканы документов.

5. Отправьте заявку.

Способ 2. По электронной почте

1. Отправьте письмо на адрес: contact@energosale.ru

2. В теме письма обязательно укажите: «Заявка на прямой договор», затем ваши ФИО, название СНТ и номер участка.

3. В письмо вложите сканы или фото необходимых документов (см. список ниже). Желательно оставить контактный телефон – на случай, если информацию потребуется уточнить.

Если документов много – разбейте на несколько писем с пометками «часть 1», «часть 2».

Какие документы нужны? (список для скана или фото)

Соберите заранее, чтобы не пересылать по несколько раз:

– паспорт (разворот с фото и страница с актуальной регистрацией).

– правоустанавливающие документы – на жилой дом или земельный участок (собственность, аренда, пользование).

– документы о техприсоединении (акт о технологическом присоединении (АТП). Если его нет, справку (книжка) о членстве в СНТ.

– сведения о счётчике – паспорт прибора учёта (если есть) или чёткое фото счётчика, где видны заводской номер и текущие показания.

– проект договора (по желанию) – подписанный вами бланк или протокол разногласий. Типовые формы: energosale34.ru/fizperson/informatsiya-dlya-abonentov/tipovye-formy-dokumentov-fl

– иные документы (если есть) – например, договор о пользовании инфраструктурой СНТ.

Важно: все копии должны быть чёткими и хорошо читаться.

Что происходит после отправки?

Специалисты проверяют заявление и документы (до 15 рабочих дней). Если чего-то не хватает, свяжутся с вами по email или телефону. После успешной проверки вам создадут личный кабинет на сайте «Волгоградэнергосбыта». В кабинете появится проект договора в электронном виде. Доступ к кабинету и данные для входа придут на электронную почту и/или в SMS.

Все дальнейшие вопросы и обмен документами – через личный кабинет. Удобно и прозрачно.

Важный совет от энергетиков: Даже после перехода на прямые договоры помните, то стабильный свет на участках зависит от состояния электросетей СНТ. Добейтесь, чтобы сети в товариществе обслуживали профессионалы. Только так вы всегда будете со светом, а нештатные ситуации и аварии будут оперативно устраняться.

Фото из архива V102.RU