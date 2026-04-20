Общество 20.04.2026 09:51
0
Новый дачный сезон открыт, но вместо того чтобы заниматься грядками, многие владельцы участков в СНТ спешат в офисы «Волгоградэнергосбыта» за прямым договором электроснабжения. Хорошая новость: куда-то идти вовсе не обязательно. Оформить всё можно дистанционно – из дома, с телефона или ноутбука.
Рассказываем, как это сделать быстро и без лишних ошибок.
Зачем переходить на прямой договор?
Прямой договор с энергосбытовой компанией означает, что вы платите за свет напрямую поставщику, а не через посредника в лице СНТ. Это гарантирует:
– прозрачные тарифы и начисления;
– возможность передавать показания и оплачивать счёт через личный кабинет;
– меньше споров и переплат.
И главное: для оформления не нужно никуда ехать.
Два способа подать заявку удалённо
Способ 1. Через личный кабинет на сайте
1. Перейдите на сайт https://lk.energosale34.ru/login
2. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
3. В разделе «Заявки абонента» выберите «Оформить договор, новый лицевой счёт».
4. Заполните форму, прикрепите фото или сканы документов.
5. Отправьте заявку.
Способ 2. По электронной почте
1. Отправьте письмо на адрес: contact@energosale.ru
2. В теме письма обязательно укажите: «Заявка на прямой договор», затем ваши ФИО, название СНТ и номер участка.
3. В письмо вложите сканы или фото необходимых документов (см. список ниже). Желательно оставить контактный телефон – на случай, если информацию потребуется уточнить.
Если документов много – разбейте на несколько писем с пометками «часть 1», «часть 2».
Какие документы нужны? (список для скана или фото)
Соберите заранее, чтобы не пересылать по несколько раз:
– паспорт (разворот с фото и страница с актуальной регистрацией).
– правоустанавливающие документы – на жилой дом или земельный участок (собственность, аренда, пользование).
– документы о техприсоединении (акт о технологическом присоединении (АТП). Если его нет, справку (книжка) о членстве в СНТ.
– сведения о счётчике – паспорт прибора учёта (если есть) или чёткое фото счётчика, где видны заводской номер и текущие показания.
– проект договора (по желанию) – подписанный вами бланк или протокол разногласий. Типовые формы: energosale34.ru/fizperson/informatsiya-dlya-abonentov/tipovye-formy-dokumentov-fl
– иные документы (если есть) – например, договор о пользовании инфраструктурой СНТ.
Важно: все копии должны быть чёткими и хорошо читаться.
Что происходит после отправки?
Специалисты проверяют заявление и документы (до 15 рабочих дней). Если чего-то не хватает, свяжутся с вами по email или телефону. После успешной проверки вам создадут личный кабинет на сайте «Волгоградэнергосбыта». В кабинете появится проект договора в электронном виде. Доступ к кабинету и данные для входа придут на электронную почту и/или в SMS.
Все дальнейшие вопросы и обмен документами – через личный кабинет. Удобно и прозрачно.
Важный совет от энергетиков: Даже после перехода на прямые договоры помните, то стабильный свет на участках зависит от состояния электросетей СНТ. Добейтесь, чтобы сети в товариществе обслуживали профессионалы. Только так вы всегда будете со светом, а нештатные ситуации и аварии будут оперативно устраняться.
Фото из архива V102.RU
Бочаров: в пойме и на Дону расчистят 116 км рек и ериков20.04.2026 12:13
Общество 20.04.2026 12:13
Типичный середнячок или новая аномалия? Географ рассказал, почему холодный апрель в Волгограде может попасть в историю20.04.2026 10:38
Общество 20.04.2026 10:38
Бочаров со студентами сдали кровь для раненых бойцов СВО20.04.2026 10:22
Общество 20.04.2026 10:22
Как заключить прямой договор электроэнергии, не выходя из дома: инструкция для дачников20.04.2026 09:51
Общество 20.04.2026 09:51
В Волгоградской области простились с погибшим в ДНР водителем Иваном Ерохиным20.04.2026 09:41
Общество 20.04.2026 09:41
Под Волгоградом выбрали главу поселения20.04.2026 09:39
Общество 20.04.2026 09:39
Надпись «Без срока давности» зажгли в Волгограде20.04.2026 09:21
Общество 20.04.2026 09:21
В Волгограде перенесли вылет авиарейса в Санкт-Петербург20.04.2026 09:07
Общество 20.04.2026 09:07
Родительский капитал выплатили 500 многодетным волгоградским семьям20.04.2026 08:41
Общество 20.04.2026 08:41
Волгоградская область попала в желтую зону карты Гидрометцентра из-за грозы20.04.2026 08:13
Общество 20.04.2026 08:13
В Волгоградской области сварщики, курьеры и монтажники выросли в зарплатах20.04.2026 07:44
Общество 20.04.2026 07:44
Волгоградцы в апреле досрочно получат пенсии20.04.2026 07:19
Общество 20.04.2026 07:19
Волгоградцы с начала года пожаловались в РПН почти 3 тысячи раз20.04.2026 07:06
Общество 20.04.2026 07:06
Волгоградцы в мае смогут отдохнуть 12 дней20.04.2026 06:50
Общество 20.04.2026 06:50
С подорожанием VPN могут столкнуться волгоградцы20.04.2026 06:42
Общество 20.04.2026 06:42