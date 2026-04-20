Выплаты к 9 мая получат более 6,5 тысячи жителей Волгоградской области

Несколько категорий жителей региона получат единовременные денежные выплаты в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, правом на эти выплаты обладают более 6,5 тысячи жителей региона.
Так, 80 тыс. рублей предусмотрены постоянно проживающим на территории Волгоградской области участникам и инвалидам ВОВ, принимавшим непосредственное участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей положена постоянно проживающим на территории Волгоградской области лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны; лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда»; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; а также супругам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.
Выплаты будут производиться центрами соцзащиты населения по месту жительства без личного заявления получателей.