«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Москвы оштрафовал создателей Roblox за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы признал компанию-владельца популярной среди несовершеннолетних игры Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ*-отношений. По решению суда разработчики должны заплатить восемь миллионов рублей.  Как ранее сообщалось информагентством, ранее Роскомнадзор...
 Пожар в школе Слюсаря ликвидировало утром ростовское МЧС
В Ростове-на-Дону утром 20 апреля произошел пожар в школе Б. Ю. Слюсаря. Как сообщает Привет-Ростов, из здания были экстренно эвакуированы педагоги и школьники – около 950 человек.   – Сообщение о...
Волгоградский краевед показал царицинскую стену-брандмауэр 19 века

В Волгограде на Центральной набережной сохранилась монументальная стена, возведенная в царицынский период. Как рассказал в своих соцсетях волгоградский краевед Роман Шкода, уникальная строение находится во дворе бывшей филармонии – ныне Дом ветеранов. 

Стену выделяет среди других архитектурных объектов красный кирпич, известковые швы и фламандская кладка, которая была популярна в то время. 


– Исторически эта стена являлась, скорее всего, брандмауэром, противопожарным разделителем. На кадре аэрофотосъёмки Сталинграда от марта 1943 г. видно, что среди городских развалин эта стена, имея Г-образный вид, стоит одиночно, рядом около неё не видно следов разрушенного здания, частью которого она могла бы являться. Уже на основании только этого снимка можно понять, что это самое пристроенное к стене здание было, в отличие от неё, деревянным, оно сгорело во время городских боёв, а кирпичная стена устояла, поэтому она и осталась стоять одиночной, – пояснил Шкода. 

Фрагмент здания можно наблюдать и на кадрах аэрофотосъемки от 1942 года, а также на фото с колокольни Успенского собора, сделанном в конце 20-х годов. 


– На снимке хорошо видно, что Г-образное здание – это некие склады, выстроенные в один этаж, опирающиеся на небольшие технические колонны и пристроенные (сзади) к той самой стене-брандмауэру, что и сохранилась до нашего времени – она выше построек, немного поднимаясь над крышей, – отметил краевед. 

Здание бывшей филармонии появилось в 1943-1945 гг. Стена-брандмауэр осталась в качестве забора для особняка. Сейчас стена снаружи отштукатурена, но со двора сохранила свой идентичный облик. В некоторых местах можно увидеть выбоины, которые появились во время сражений в Сталинградской битве.  

Фото: Роман Шкода / vk.com

