Волгоградский краевед показал царицинскую стену-брандмауэр 19 века





В Волгограде на Центральной набережной сохранилась монументальная стена, возведенная в царицынский период. Как рассказал в своих соцсетях волгоградский краевед Роман Шкода, уникальная строение находится во дворе бывшей филармонии – ныне Дом ветеранов.

Стену выделяет среди других архитектурных объектов красный кирпич, известковые швы и фламандская кладка, которая была популярна в то время.





– Исторически эта стена являлась, скорее всего, брандмауэром, противопожарным разделителем. На кадре аэрофотосъёмки Сталинграда от марта 1943 г. видно, что среди городских развалин эта стена, имея Г-образный вид, стоит одиночно, рядом около неё не видно следов разрушенного здания, частью которого она могла бы являться. Уже на основании только этого снимка можно понять, что это самое пристроенное к стене здание было, в отличие от неё, деревянным, оно сгорело во время городских боёв, а кирпичная стена устояла, поэтому она и осталась стоять одиночной, – пояснил Шкода.

Фрагмент здания можно наблюдать и на кадрах аэрофотосъемки от 1942 года, а также на фото с колокольни Успенского собора, сделанном в конце 20-х годов.





– На снимке хорошо видно, что Г-образное здание – это некие склады, выстроенные в один этаж, опирающиеся на небольшие технические колонны и пристроенные (сзади) к той самой стене-брандмауэру, что и сохранилась до нашего времени – она выше построек, немного поднимаясь над крышей, – отметил краевед.

Здание бывшей филармонии появилось в 1943-1945 гг. Стена-брандмауэр осталась в качестве забора для особняка. Сейчас стена снаружи отштукатурена, но со двора сохранила свой идентичный облик. В некоторых местах можно увидеть выбоины, которые появились во время сражений в Сталинградской битве.

Фото: Роман Шкода / vk.com