



В Волгоградской области объем ссудной задолженности перед банками на численность экономически активного населения составил на 1 марта 2026 года 327 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на десятое ежегодное исследование РИА Рейтинг, за 12 доля просроченной задолженности увеличилась на 0,51 процентный пункт и составила 5,4%. По итогам рейтинга Волгоградская область расположилась на 65-м месте.

Жители Севастополя и Крыма стали самыми дисциплинированными заемщиками в России, самые большие долги перед банками у жителей Ингушетии и Чечни. В частности, доля долгов перед банками в Севастополе составила 2,67%, или 244 миллиона рублей. В Крыму, соответственно, такие показатели - 3,16% и 222 миллиона рублей.

В Ингушетии объем просроченной задолженности по кредитам вырос до 73 миллионов рублей. В этой республике почти четверть населения имеет незакрытые обязательства перед банкирами.

Эксперты подчеркнули, что розничное кредитование в 2025 году практически обнулилось из-за высоких процентных ставок в экономике. Рекордно высокие ставки привели к переоценке доступных кредитных лимитов и замедлили годовые темпы роста потребительского кредитования до 3% по состоянию на 1 октября 2025 года, что стало минимальным показателем с 2016 года. Однако во второй половине 2025 года ситуация стала улучшаться, ставки начали снижаться, и уже по итогам года рост портфеля кредитов, выданных физическим лицам, увеличился до 5,9%, а на 1 марта 2026 года – +7,2%.

Таким образом, снижение процентных ставок с середины 2025 года достаточно быстро увеличило темпы кредитования, однако в настоящее время ставки все еще сохраняются на довольно высоком уровне, и динамика кредитования сильно уступает периоду 2023–2024 годов, подчеркивают исследователи.

Эксперты РИА Новости ожидают, что уже в ближайшие месяцы 2026 года годовые темпы прироста розничного кредитования могут превысить 10% на фоне продолжающегося снижения процентных ставок в экономике. При этом динамика просроченной задолженности по-прежнему будет опережать темпы роста кредитования. В итоге концу года ее доля может приблизится к 5%.



