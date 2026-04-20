6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Москвы оштрафовал создателей Roblox за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы признал компанию-владельца популярной среди несовершеннолетних игры Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ*-отношений. По решению суда разработчики должны заплатить восемь миллионов рублей.  Как ранее сообщалось информагентством, ранее Роскомнадзор...
 Пожар в школе Слюсаря ликвидировало утром ростовское МЧС
В Ростове-на-Дону утром 20 апреля произошел пожар в школе Б. Ю. Слюсаря. Как сообщает Привет-Ростов, из здания были экстренно эвакуированы педагоги и школьники – около 950 человек.   – Сообщение о...
РИА Рейтинг: жители Волгоградской области задолжали банкам треть миллиарда по кредитам

Экономика 20.04.2026 12:34
В Волгоградской области объем ссудной задолженности перед банками на численность экономически активного населения составил на 1 марта 2026 года 327 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на десятое ежегодное исследование РИА Рейтинг, за 12 доля просроченной задолженности  увеличилась на 0,51 процентный пункт и составила 5,4%. По итогам рейтинга Волгоградская область расположилась на 65-м месте. 

Жители Севастополя и Крыма стали самыми дисциплинированными заемщиками в России, самые большие долги перед банками у жителей Ингушетии и Чечни. В частности, доля долгов перед банками в Севастополе составила 2,67%, или 244 миллиона рублей. В Крыму, соответственно, такие показатели - 3,16% и 222 миллиона рублей. 

В Ингушетии объем просроченной задолженности по кредитам вырос до 73 миллионов рублей. В этой республике почти четверть населения имеет незакрытые обязательства перед банкирами. 

Эксперты подчеркнули, что розничное кредитование в 2025 году практически обнулилось из-за высоких процентных ставок в экономике. Рекордно высокие ставки привели к переоценке доступных кредитных лимитов и замедлили годовые темпы роста потребительского кредитования до 3% по состоянию на 1 октября 2025 года, что стало минимальным показателем с 2016 года. Однако во второй половине 2025 года ситуация стала улучшаться, ставки начали снижаться, и уже по итогам года рост портфеля кредитов, выданных физическим лицам, увеличился до 5,9%, а на 1 марта 2026 года – +7,2%.

Таким образом, снижение процентных ставок с середины 2025 года достаточно быстро увеличило темпы кредитования, однако в настоящее время ставки все еще сохраняются на довольно высоком уровне, и динамика кредитования сильно уступает периоду 2023–2024 годов, подчеркивают исследователи.

Эксперты РИА Новости ожидают, что уже в ближайшие месяцы 2026 года годовые темпы прироста розничного кредитования могут превысить 10% на фоне продолжающегося снижения процентных ставок в экономике. При этом динамика просроченной задолженности по-прежнему будет опережать темпы роста кредитования. В итоге концу года ее доля может приблизится к 5%.


