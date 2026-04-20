Бочаров: в пойме и на Дону расчистят 116 км рек и ериков





Губернатор Волгоградской области акцентировал внимание подчиненных на необходимости выполнения и контроля работы по оздоровлению водных объектов Волго-Донского бассейна. Как сообщили в администрации региона, Андрей Бочаров поставил задачи своим замам на сегодняшнем оперативном совещании по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым, визит которого состоялся на прошлой неделе.

Глава региона подчеркнул, что отдельное внимание уделяется оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.

- Одним из важных результатов нашей работы стало серьезное повышение уровня обводнения Волго-Ахтубинской поймы и перевод значительной части объектов поймы в режим естественной эксплуатации. В 2025 году стартовал очередной шестилетний этап системной работы по оздоровлению водных объектов, расположенных на территории Волгоградской области, — планируется построить еще 62 водопропускных сооружения и расчистить 116 км рек, ериков и озер, — заявил губернатор.

В частности, намечено восстановить гидрологический режим реки Иловля на участке в 32 километров; реализовать второй этап расчистки реки Медведица; продолжить активную работу на территории Волго-Ахтубинской поймы, реализовать ряд других объектов. Так, в прошлом году начался второй этап расчистки реки Медведица, стартовали работы по расчистке реки Торгун. В Волго-Ахтубинской пойме продолжается возведение ГТС.

Андрей Бочаров в связи с важностью поставленных задач поручил своим подчиненным курировать работы по расчистке водоемов, координировать экспертный и общественный контроль за проводимыми в сфере экологии водных объектов работами. Также глава региона ждет от чиновников достижения показателей нацпроектов в данной сфере и эффективного взаимодействия с правительством, федеральными ведомствами по выполнению обозначенных целей. .

Фото администрации Волгоградской области