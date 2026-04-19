



В Волгоградской области социальные службы подвели промежуточные итоги поддержки многодетных семей. С начала 2026 года региональную выплату в размере 89 тыс. рублей оформили 500 родителей.

- Единовременная выплата предоставляется многодетным родителям, имеющим гражданство РФ и постоянную прописку на территории Волгоградской области, третьему ребенку которых исполнилось три года. При этом учитывается среднедушевой доход семьи: он не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума, - сообщили в облкомсоцзащиты.

В отличие от материнского капитала, «подъёмные» от региона мамы и папы вольны потратить на любые цели по своему усмотрению.

Отметим, помогут родителям оформить денежную поддержку в местных центрах социальной защиты или МФЦ. Кроме того, уточнить любую информацию многодетные могут, обратившись на горячую линию: 8-800-100-00-01. Операторы работают в будние дни с 8:30 до 17:30.

Фото из архива ИА «Высота 102»