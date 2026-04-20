С подорожанием VPN могут столкнуться волгоградцы





В России может вырасти стоимость VPN-сервисов. Как передает РБК со ссылкой на свои источники, около 20 российских компаний подписали мораторий на расширение связи с зарубежными каналами.

Уточняется, что документ был подписан на недавнем совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению работы VPN-сервисов. Операторы видят VPN-трафик как зарубежный. Запасы полос для его пропуска ограничены, и естественный рост трафика приведет к их заполнению, из-за чего операторы связи сами будут стараться бороться с VPN.

Власти надеются, что мораторий вынудит зарубежные сервисы устанавливать свои серверы в России, рассказал источник РБК. В противном случае их российские пользователи столкнутся с замедлением работы интернета.