



Президент России Владимир Путин в ходе общения с руководителями фракций Государственной думы РФ ответил на предложение Геннадия Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград. Глава российского государства не исключил такой возможности, однако в очередной раз подчеркнул, что вопрос должен решаться на региональном уровне.





– Возвращение Волгограду имени Сталинград. Надо подумать. Местные жители решают. Но, в целом, все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, надо иметь в виду. И постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, – это всё понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна это забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Как это сделать – это другой вопрос. Возвращение имени Сталинграда к городу сегодня Волгограду – это, прежде всего, конечно, должно решаться на региональном уровне, – сказал Владимир Путин.

Фото с сайта Кремля