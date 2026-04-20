



Выступление народного артиста России Олега Газманова перенесли из «ВолгоградЭкспо» в более камерный зал Дома офицеров.

- Важное объявление для всех, кто собирался на мой концерт 26 апреля в Волгограде. Мероприятие пройдет на другой площадке в Доме офицеров, - сказано в официальном сообществе артиста в социальных сетях. – Все ранее купленные билеты по-прежнему действительны, менять их не нужно. Спасибо за ваше понимание и доверие. До встречи на концерте!

После официального «переезда» организаторы концерта «Я по жизни загулял» снизили цены на билеты. Теперь самые дорогие места в зале стоят пять с половиной тысяч рублей. Волгоградцы, выбирающие дальние ряды, потратят на встречу с артистом не меньше двух тысяч.

Напомним, что своего зрителя Олег Газманов ждал уже давно. За 12 дней до его визита в Волгоград свободной оставалась больше половины зала в «ВолгоградЭкспо». Комментируя свой отказ от массовых мероприятий, многие читатели ИА «Высота 102» признались откровенно – им не хватает денег даже на самые дешевые билеты. Треть опрошенных заявила, что заявленные в афише выступления им попросту не интересны. Еще 30% участников нашего опроса отметили, что на массовых мероприятиях они не чувствуют себя в безопасности.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»