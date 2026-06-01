Треть волгоградских компаний повысила зарплаты: кому повезло

28% волгоградских компаний и организаций, работающих в ЮФО, увеличили зарплаты сотрудникам. Такие данные опубликован сервис hh.ru. Еще 63% компаний сохранили оклады на прежнем уровне.Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Следом идут медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний.
Аналитики подчеркнули, что рост окладов в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры.
Кроме того, опрос работодателей показал, что до конца 2026 года еще 29% российских компаний планируют повысить оклады, а 58% планируют сохранить их на прежнем уровне. Как и в первом полугодии, увеличивать заработные платы прежде всего намерены отрасли энергетики и продуктов питания.
Топ-10 отраслей, в которых до конца 2026 года вырастут оклады сотрудников:
1. Энергетика – 43%;
2. Продукты питания – 42%;
3. Образовательные учреждения – 36%;
4. Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника – 34%;
5. Услуги для населения – 34%;
6. Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг – 33%;
7. Тяжелое машиностроение – 33%;
8. Финансовый сектор – 33%;
9. Медицина, фармацевтика, аптеки – 32%;
10. Перевозки, логистика, склад, ВЭД – 31%.
