Треть волгоградских компаний повысила зарплаты: кому повезло





28% волгоградских компаний и организаций, работающих в ЮФО, увеличили зарплаты сотрудникам. Такие данные опубликован сервис hh.ru. Еще 63% компаний сохранили оклады на прежнем уровне. Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Следом идут медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний.





Аналитики подчеркнули, что рост окладов в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры.





Кроме того, опрос работодателей показал, что до конца 2026 года еще 29% российских компаний планируют повысить оклады, а 58% планируют сохранить их на прежнем уровне. Как и в первом полугодии, увеличивать заработные платы прежде всего намерены отрасли энергетики и продуктов питания.





Топ-10 отраслей, в которых до конца 2026 года вырастут оклады сотрудников:

1. Энергетика – 43%;

2. Продукты питания – 42%;

3. Образовательные учреждения – 36%;

4. Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника – 34%;

5. Услуги для населения – 34%;

6. Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг – 33%;

7. Тяжелое машиностроение – 33%;

8. Финансовый сектор – 33%;

9. Медицина, фармацевтика, аптеки – 32%;

10. Перевозки, логистика, склад, ВЭД – 31%.



