Четыре награды привезли волгоградцы с чемпионата ЮФО по дзюдо





В столице Адыгеи завершился чемпионат Южного федерального округа по дзюдо. Соревнования стали отборочным этапом на чемпионат России и собрали 255 спортсменов из девяти регионов: Краснодарского края, Адыгеи, Волгоградской области, Республики Крым, Севастополя, Ростовской области, ДНР, Астраханской области и ЛНР.

Волгоградская область была представлена внушительной делегацией – 33 спортсмена, среди которых 27 мужчин и 6 женщин. По итогам турнира наши дзюдоисты завоевали четыре медали: одно «золото» и три «бронзы».

В весовой категории до 70 кг среди женщин блестящую победу одержала Дарья Антонова – ученица тренера Александра Евланова. Уверенно проведя все схватки, она поднялась на высшую ступень пьедестала, оставив позади сильных соперниц.

Ещё одну медаль в этой же категории завоевала Любовь Астамирова, занявшая третье место. Её выступление отметилось упорной борьбой и грамотной тактикой в ключевых поединках.

Среди мужчин волгоградские спортсмены также добились успеха. Игорь Шашков завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг, продемонстрировав отличную подготовку и волю к победе в напряжённых схватках. Ещё одну бронзовую награду принёс команде Матвей Антонов в категории до 90 кг – он проявил стойкость и мастерство в борьбе с опытными соперниками.

Турнир в Майкопе подтвердил высокий конкурентный уровень дзюдо в ЮФО и обозначил основных претендентов на медали всероссийских соревнований. Чемпионат выполнил свою основную задачу: по его итогам будет сформирована команда округа для участия в чемпионате России.

Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области