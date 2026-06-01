Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Четыре награды привезли волгоградцы с чемпионата ЮФО по дзюдо

Спорт 01.06.2026 20:52
В столице Адыгеи завершился чемпионат Южного федерального округа по дзюдо. Соревнования стали отборочным этапом на чемпионат России и собрали 255 спортсменов из девяти регионов: Краснодарского края, Адыгеи, Волгоградской области, Республики Крым, Севастополя, Ростовской области, ДНР, Астраханской области и ЛНР.

Волгоградская область была представлена внушительной делегацией – 33 спортсмена, среди которых 27 мужчин и 6 женщин. По итогам турнира наши дзюдоисты завоевали четыре медали: одно «золото» и три «бронзы».

В весовой категории до 70 кг среди женщин блестящую победу одержала Дарья Антонова – ученица тренера Александра Евланова. Уверенно проведя все схватки, она поднялась на высшую ступень пьедестала, оставив позади сильных соперниц.

Ещё одну медаль в этой же категории завоевала Любовь Астамирова, занявшая третье место. Её выступление отметилось упорной борьбой и грамотной тактикой в ключевых поединках.

Среди мужчин волгоградские спортсмены также добились успеха. Игорь Шашков завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг, продемонстрировав отличную подготовку и волю к победе в напряжённых схватках. Ещё одну бронзовую награду принёс команде Матвей Антонов в категории до 90 кг – он проявил стойкость и мастерство в борьбе с опытными соперниками.

Турнир в Майкопе подтвердил высокий конкурентный уровень дзюдо в ЮФО и обозначил основных претендентов на медали всероссийских соревнований. Чемпионат выполнил свою основную задачу: по его итогам будет сформирована команда округа для участия в чемпионате России.

Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области

Спорт 01.06.2026 20:52
