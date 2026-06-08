В Волгоградской области минувшей ночью силами ПВО отражена террористическая атака украинских БПЛА на инфраструктуру региона. Зафиксировано возгорание после падения обломков сбитого дрона. Пострадавших нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Напомним, что ночью в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Также был закрыт аэропорт.

Фото из архива V102.RU

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