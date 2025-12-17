



В Красноармейском районе Волгограда на территории строительной базы разыгралась настоящая криминальная драма с участием 58-летнего предпринимателя. Бизнесмен в ходе конфликта нанес множество травм двоим мужчинам, в том числе и из дробовика.

Как уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавшим мужчинам 33 и 30 лет, а поводом для конфликта послужило требование одного из них заплатить денежные средства за несколько дней работы. Именно с этим приятели и пожаловали на стройбазу к предпринимателю.

– 58-летний работодатель отказался оплачивать труд обратившегося, при этом, в ходе возникшего выяснения обстоятельств нанес последнему удар по голове металлической трубой. После этого владелец фирмы сел в свой автомобиль и попытался наехать им на мужчин, – сообщают подробности дикой истории полицейские. – Увернувшись от наезда, один из пришедших поднял камень и бросил его в автомобиль, разбив лобовое стекло.

После того как автомобиль получил повреждения, бизнесмен рассвирепел еще больше. Схватив ружье, он произвел несколько выстрелов в сторону убегавших от него волгоградцев.

Медики диагностировали у пострадавших множественные огнестрельные дробовые раны бедер и голеней у каждого.

Прибывшие на стройбазу оперативники задержали стрелка. Выяснилось, что мужчина был ранее неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершенное с применением оружия. В полиции не исключают, что после выяснения всех обстоятельств уголовное дело может быть переквалифицировано по более тяжкой статье.