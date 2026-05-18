В России граждане, родившиеся до 1992 года и их наследники, имеют право на компенсацию по старым вкладам. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, для этого необходимо, чтобы такой вклад оставался действующим по состоянию на 20 июня 1991 года и не был закрыт до конца декабря этого же года.

Размер компенсации будет зависеть от остатка на счете, который умножается на возрастной коэффициент и конфидент срока хранения. Депутат призвал не рассчитывать на выплату утерянных миллионов, так как государство компенсирует лишь часть обесцененных сбережений.

Для выплаты компенсации необходимо прийти в банк с документом, удостоверяющим личность, а также сберкнижкой, если она сохранилась.





