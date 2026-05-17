Жара до +31° ожидает волгоградцев на новой неделе





Жаркая неделя ожидает жителей Волгограда и области на новой неделе. Как сообщает сервис Gismeteo, уже в понедельникт в регионе ожидается жара до +31°.

Во вторник температура в областном центре немного снизится - до +28°. На один градус теплее синоптики обещают в среду, 20 мая. Однако уже в четверг температура снизится до +27°. В этот же день в некоторых районах города ожидаются небольшие дожди и грозы.

В пятницу пасмурная погода задержится, но это не помещает солнечным лучам прогреть воздух до +28°. В субботу и воскресенье в города и области будет малооблачно, температура воздуха максимально поднимется в эти дни до + 27°.