Уникальную операцию провели в Волгограде врачи городской клинической больницы № 1. Они восстановили пациенту нижнюю челюсть, которая разрушилась в результате перенесенного онкологического заболевания.

В комитете здравоохранения региона уточнили, что мультидисциплинарной бригады хирургов понадобилось 15 часов, чтобы устранить этот дефект, серьезно ухудшающий качество жизни пациента. Специалисты провели трансплантацию малоберцовой кости на сосудистой ножке. Операция прошла в несколько этапов.

Вначале были определены сосуды, задействованные в операции. Также была создана 3D‑модель дефекта челюсти и малоберцовой кости. По ним на 3D‑принтере изготовили специальные шаблоны, которые помогли с ювелирной точностью подогнать трансплантат.

Потом хирурги выделили трансплантат на голени. Работа требовала предельной концентрации: нужно было сохранить целостность сосудистой системы и обеспечить будущее кровоснабжение трансплантата. Этот этап продлился 4–5 часов.





Затем специалисты соединили сосуды малоберцовой артерии и вены с сосудами лицевого скелета и шеи. Эта работа выполнялась под бинокулярным микроскопом. Сшивание сосудов, которые имеют диаметр 1-2 мм, выполнялась сверхтонкими нитями и микроиглами. Финальный также занят 4-5 часов. В результате пациент получил костный трансплантат на сосудистой ножке с собственным кровоснабжением.

В облздраве отмечают, что приживаемость такого трансплантата достигает 84–86 %, что значительно выше показателей при использовании других источников кости.

Фото: архив V102.RU / облздрав

