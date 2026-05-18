Мэрия опубликовала архивное фото старинной набережной в Волгограде

Крутой склон, деревянные пристани, склады и железнодорожные платформы – так выглядела Центральная набережная в Волгограде в начале XX века. Архивное фото опубликовала в своих онлайн ресурсах городская администрация.

На изображении запечатлен вид, где сейчас находится Ротонда и центральная лестница. На снимке хорошо виден крутой склон и несколько деревянных лестниц, которые были уже тогда. На Волге в те времена кипела работа, так как на берегу были пристани, склады и платформы железной дороги. Сюда поставлялся груз, который разгружался и отправлялся по железной дороге.

На фото также можно увидеть колокольню Успенского собора, который стоял на месте нынешнего памятника Хользунову.

Фото: Царицын.рф





