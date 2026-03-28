«Каустик» вырвал победу у «Скифа»





Волгоградский «Каустик» одержал важнейшую победу в матче 21‑го тура мужской Суперлиги гандбольного чемпионата России. На домашней площадке в ФОК «Молодёжный» команда обыграла омский «Скиф» со счётом 29:28, удержав преимущество над принципиальным соперником с минимальным перевесом в один мяч.

Для обеих команд матч имел колоссальное значение: это была предпоследняя игра предварительного этапа, а коллективы прочно обосновались в нижней части турнирной таблицы.Перед очной встречей соперники шли вровень – оба коллектива набрали по 6 очков. В матче первого круга в Омске «Скиф» победил со счётом 37:33. Теперь же на кону стояли не просто набранные очки, а реальные шансы на сохранение места в Суперлиге на следующий сезон.Стартовый отрезок остался за гостями: «Скиф» уверенно повёл в счёте. Однако ближе к середине первого тайма «Каустик», под руководством тренера Дмитрия Бочарникова, переломил ход игры. Серия результативных атак позволила хозяевам не только догнать соперника, но и выйти вперёд, сохранив собственные ворота в неприкосновенности.Волгоградцы удержали инициативу и к перерыву лидировали – 16:12. В первом тайме преимущество «Каустика» достигало пяти мячей. Во втором тайме «Каустик» продолжал контролировать ход поединка, методично наращивая отрыв.Но драма развернулась в заключительные минуты. За 5 минут до финальной сирены волгоградцы словно потеряли нить игры: прекратили забивать и начали тянуть время. Это позволило «Скифу» сократить отставание до минимума.На последних секундах омичи получили шанс сравнять счёт. У гостей была последняя атака – Степан Шарко нанёс решающий бросок в упор, но на пути мяча встал молодой голкипер «Каустика» Глеб Великанов. Его блестящий сейв сохранил минимальное преимущество хозяев – победа со счётом 29:28.Лучшим игроком встречи был признан Глеб Великанов – его сейв в концовке стал ключевым моментом матча.«Каустик» (Волгоград) – «Скиф» (Омск) – 29:28 (16:12).27 марта. Волгоград. ФОК «Молодёжный». 504 зрителя.Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов. (оба Тольятти).«Каустик»: Михайлов – Тропин (1), Алексанян (3), Акрамов (4), Светлов (7), Кольцов (3), Глущенко (1) – Великанов, Токмаков (4), Кумсков, Косенков (5), Кудинов, Косогов, Палащенко (1), Кислюк, Васильев.«Скиф»: Попов – Грамыко (1), Рамзаев, Каюмов (3), Шарко (3), Томилин (2), Дроздов (8) – Анкудинов, Копосов, Наумук (2), Карибов (4), Костюченко (3), Яшкин, Киселев (1), Валевич (1).7-метровые/голы: 1/0 – 8/5.Штрафное время: 2 – 4.Потери: 11 – 15.Победа позволила «Каустику» оторваться от «Скифа» на два очка и укрепиться в борьбе за сохранение места в Суперлиге. Теперь команда готовится к последней игре предварительного этапа: 11 апреля волгоградцы отправятся в Пермь, где встретятся с лидерами турнира – «Пермскими медведями».