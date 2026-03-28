Главное

Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Актуально

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
Спорт

«Каустик» вырвал победу у «Скифа»

Спорт 28.03.2026 13:13
0
28.03.2026 13:13


Волгоградский «Каустик» одержал важнейшую победу в матче 21‑го тура мужской Суперлиги гандбольного чемпионата России. На домашней площадке в ФОК «Молодёжный» команда обыграла омский «Скиф» со счётом 29:28, удержав преимущество над принципиальным соперником с минимальным перевесом в один мяч.

Для обеих команд матч имел колоссальное значение: это была предпоследняя игра предварительного этапа, а коллективы прочно обосновались в нижней части турнирной таблицы.

Перед очной встречей соперники шли вровень – оба коллектива набрали по 6 очков. В матче первого круга в Омске «Скиф» победил со счётом 37:33. Теперь же на кону стояли не просто набранные очки, а реальные шансы на сохранение места в Суперлиге на следующий сезон.

Стартовый отрезок остался за гостями: «Скиф» уверенно повёл в счёте. Однако ближе к середине первого тайма «Каустик», под руководством тренера Дмитрия Бочарникова, переломил ход игры. Серия результативных атак позволила хозяевам не только догнать соперника, но и выйти вперёд, сохранив собственные ворота в неприкосновенности.

Волгоградцы удержали инициативу и к перерыву лидировали – 16:12. В первом тайме преимущество «Каустика» достигало пяти мячей. Во втором тайме «Каустик» продолжал контролировать ход поединка, методично наращивая отрыв.

Но драма развернулась в заключительные минуты. За 5 минут до финальной сирены волгоградцы словно потеряли нить игры: прекратили забивать и начали тянуть время. Это позволило «Скифу» сократить отставание до минимума.

На последних секундах омичи получили шанс сравнять счёт. У гостей была последняя атака – Степан Шарко нанёс решающий бросок в упор, но на пути мяча встал молодой голкипер «Каустика» Глеб Великанов. Его блестящий сейв сохранил минимальное преимущество хозяев – победа со счётом 29:28.

Лучшим игроком встречи был признан Глеб Великанов – его сейв в концовке стал ключевым моментом матча.

«Каустик» (Волгоград) – «Скиф» (Омск) – 29:28 (16:12).
27 марта. Волгоград. ФОК «Молодёжный». 504 зрителя.
Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов. (оба Тольятти).
«Каустик»: Михайлов – Тропин (1), Алексанян (3), Акрамов (4), Светлов (7), Кольцов (3), Глущенко (1) – Великанов, Токмаков (4), Кумсков, Косенков (5), Кудинов, Косогов, Палащенко (1), Кислюк, Васильев.
«Скиф»: Попов – Грамыко (1), Рамзаев, Каюмов (3), Шарко (3), Томилин (2), Дроздов (8) – Анкудинов, Копосов, Наумук (2), Карибов (4), Костюченко (3), Яшкин, Киселев (1), Валевич (1).
7-метровые/голы: 1/0 – 8/5.
Штрафное время: 2 – 4.
Потери: 11 – 15.

Победа позволила «Каустику» оторваться от «Скифа» на два очка и укрепиться в борьбе за сохранение места в Суперлиге. Теперь команда готовится к последней игре предварительного этапа: 11 апреля волгоградцы отправятся в Пермь, где встретятся с лидерами турнира – «Пермскими медведями».

Александр Веселовский


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
28.03.2026 15:48
Спорт 28.03.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 13:13
Спорт 28.03.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 11:32
Спорт 28.03.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 13:52
Спорт 27.03.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 12:09
Спорт 27.03.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 07:53
Спорт 27.03.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 07:02
Спорт 27.03.2026 07:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 15:18
Спорт 26.03.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 08:53
Спорт 26.03.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 07:43
Спорт 26.03.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 06:51
Спорт 26.03.2026 06:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 21:21
Спорт 25.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 13:12
Спорт 25.03.2026 13:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 07:41
Спорт 25.03.2026 07:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 06:41
Спорт 25.03.2026 06:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
Гандболистки «Динамо‑Синара‑3» взяли уверенный курс на первое местоСмотреть фотографии
14:59
Это еще по-божески? Сравниваем цены на куличи в магазинах и кондитерских ВолгоградаСмотреть фотографии
14:32
Трио из Камышина зажгло на передаче «Привет, Андрей!»Смотреть фотографии
13:34
Над Волгоградом поднялись клубы черного дыма: горит камышСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
«Каустик» вырвал победу у «Скифа»Смотреть фотографии
12:48
Дорожный вопрос прервал выходные подчиненных Андрея БочароваСмотреть фотографии
12:01
В Урюпинске осудят ростовчанина за сгоревший на складах урожайСмотреть фотографии
11:32
Физика поражения: период полураспада «Спартака» составил 8 минутСмотреть фотографии
10:51
В Михайловке в ДТП с китайским кроссовером пострадали двоеСмотреть фотографии
10:07
В реке под Волгоградом произошел массовый мор рыбыСмотреть фотографии
09:32
В Волжском ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
09:01
Волгоградец заплатил 260 тысяч за мифическую работу в ИталииСмотреть фотографии
08:20
Объем инвестиций в волгоградские предприятия вырос до 400 млрд рублейСмотреть фотографии
08:00
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 28 мартаСмотреть фотографии
07:38
В Волгограде с 1 апреля запускают дачные поездаСмотреть фотографии
07:03
9-часовую опасность БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:37
Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреляСмотреть фотографии
06:26
В поселке Волгоградской области простятся с военным Евгением КосьяненкоСмотреть фотографии
06:05
Росавиация открыла небо над Волгоградом после часового запретаСмотреть фотографии
05:54
В Волгоградской области час действовал режим ракетной опасностиСмотреть фотографии
21:35
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области 27 мартаСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградскую область в выходные придет тепло до +20ºСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде разыскивают голубоглазого 37-летнего мужчинуСмотреть фотографии
20:23
Волгоградцы устраивают аншлаги на концертах звезд 90-хСмотреть фотографии
19:41
Волгоградские приставы выдворили 172 иностранца из РоссииСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцам предлагают помощь «второй руки». Что это и зачем нужно?Смотреть фотографии
18:17
Рекорд по турпотоку к 9 мая планируют побить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:52
Проект будущего мемориала героям СВО представили на форуме «Образование-2026»Смотреть фотографии
17:16
Волгоградцы схлестнулись в споре из-за «дорогого» статуса объектов культнаследияСмотреть фотографии
17:07
Экосовет в Волгоградской области призвал усилить контроль за арендаторами водоемовСмотреть фотографии
 