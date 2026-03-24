«Когда-то работали с азбукой Морзе»: синоптик – о профессиональных вызовах, точности прогнозов и аномалиях погоды

Общество 24.03.2026 07:08
24.03.2026 07:08


Убирая в дальний угол зимние куртки или готовясь к выходным на природе, все мы с надеждой заглядываем в прогноз погоды. А, встречая знакомые каждому формулировки «временами дожди», резко отмахиваемся: еще не раз все изменится. Как работают волгоградские синоптики? Почему они со скепсисом относятся к долгосрочным прогнозам и знают, что живого специалиста не заменит ни одна машина? Чем объясняются ошибки в прогнозах? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

Облегчило ли труд синоптиков современное оборудование?

Даже тем, кто знаком с работой метеорологов весьма поверхностно, нетрудно догадаться, как сильно она изменилась за последнее время. Только представьте, что несколько десятилетий назад сотрудники волгоградского ЦГМС передавали информацию со станций с помощью азбуки Морзе!

- В одно и то же время метеостанции по всему миру проводят метеорологические наблюдения по единому плану, а затем передавая информацию в центры. Приземные показатели наносятся на синоптические карты – на их основании мы видим циклоны и антициклоны, определяем общую синоптическую обстановку, - рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – На высотные карты наносятся данные, получаемые благодаря запуску аэрологических зондов. И если раньше все эти сведения передавались с помощью азбуки Морзе, и наносились на карту ручкой с чернилами, то сейчас, естественно, все происходит автоматически.

Почему прогнозы на ближайшую неделю - не истина в последней инстанции?

Строя планы на выходные еще в понедельник и неожиданно сталкиваясь с резкой переменой погоды, волгоградцы нередко проникаются недоверием ко всем прогнозам. Однако метеорологи, как и прежде,  стоят на своем: максимально точный прогноз «живет» максимум три дня. А вот «рукописи» с информацией на две недели вперед, которые в народе обзовут «писанными по воде», в профессиональной среде нарекают сухими терминами – «консультативные и предварительные».


- В Гидрометцентре России установлен один из самых мощных компьютеров в стране. С его помощью можно рассчитать точный прогноз максимум на пять суток, - отмечает Наталья Алатырцева. – Конечно, мы знаем о некоторых вопросах к нашим сведениям. На мой взгляд, они связаны с терминологией, которой мы должны придерживаться в прогнозах. У кого-то слова «местами» и «временами» вызывают улыбку, но для нас это обязательные к использованию слова. Не мы эти правила установили, не нам их и отменять

Почему даже краткосрочные прогнозы сбываются не на все 100?

Растянувшаяся на 400 километров, Волгоградская область нередко бросает профессиональные вызовы как молодым, так и уже опытным специалистам.

- В Волгоградской области есть несколько климатических зон. У нас ведь и леса, и степи, и практически полупустыни, - комментирует волгоградский метеоролог с практически полувековым стажем работы. – Из-за этого фактическая температура в районах может отличаться на 15-20 градусов. И в этом случае очень важен опыт синоптика, который знает и учитывает все местные особенности. По этой причине фактическую погоду и точный волгоградский прогноз горожане могут посмотреть только на сайте регионального ЦГМС. Все остальные федеральные ресурсы не имеют непосредственного отношения  к нам. Их лаборатории в большинстве своем находятся в Москве. Часто их расчеты действительно совпадают в нашими, однако некоторые сведения может знать только человек, работающий именно в Волгоградской области.


По словам синоптиков, по области точность их прогнозов равняется в среднем 98%. А вот в Волгограде приблизиться к таким образцово-показательным значениям не позволяет и небольшая температурная градация, и нехватка фактической информации.

- К сожалению, несколько лет назад в регионе сократили число метеостанций, что, конечно же, сказалось на качестве прогнозов. Чем больше метеонаблюдений мы получаем от коллег на местах, тем точнее и актуальнее становится публикуемая нами информация.

Действительно ли в последние годы в Волгоградской области резко меняется климат?

Погода в Волгоградской области, не разучившаяся удивлять даже профессионалов с большим опытом работы, стала настоящей притчей во языцех. Постепенно привыкая к марту в разгар января, в этом году горожане вновь пожимали плечами: зима еще может быть зимой? С морозами и сугробами снега?


- Конечно, мы замечаем, как в последние годы меняется климат. Но у нас это называется резким изменением погоды, - отвечает начальник отдела гидрометеообеспечения. – На фоне этих перемен растет и количество опасных явлений. Если прежде ветер с порывами до 30 м/с бывал раз в 5, а то в и 10 лет, то в последнее время он накрывает регион несколько раз за год. Есть и другие примеры. Раньше осадкам и грозам была подвержена в основном западная часть Волгоградской области, а сейчас дожди не обходят стороной и засушливой Заволжье.

Следят ли синоптики за прогнозом погоды вне работы?

Вопрос, который вызывает у метеорологов лишь улыбку. Как иначе, если с погодой и ее переменами связана практически вся их жизнь.

- Лично я не знаю людей из нашей сферы, которые, просыпаясь, первым делом не смотрят на погоду за окном и не идут читать прогноз, - говорит Наталья Алатырцева. – Руку на пульсе держат даже те сотрудники, которые не занимаются непосредственно  прогнозированием. Когда твои предположения, основанные на конкретных данных, сбываются, это действительно очень приятно. Сколько бы лет ты ни работал в этой отрасли.


За прогнозами, как за компасом, указывающим путь и влияющим на ближайшие планы, наблюдают и многие волгоградцы. Порой они даже звонят синоптикам за уточнениями и важными, на их взгляд, ремарками.

- Вопросы бывают разными. Мы, пожалуй, привыкли уже ко всему. От самого классического «Когда закончатся дожди?» до более нетривиального «Когда я смогу попилить ветки во дворе?».

Фото из архива V102.ru

