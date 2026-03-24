В МВД рассказали, как вести себя с лжеполицейскими





Сотрудники правоохранительных органов не связываются с гражданами по телефону или через мессенджеры по вопросам служебных поручений. Об этом 24 марта сообщили в Киберполиции.

Также специалисты подчеркивают, что настоящие полицейские не просят участвовать в специальных операциях, перевозить посылки с неизвестным содержимым или совершать диверсии. При поступлении подобных просьб в полиции советуют сразу же класть трубку.

Также в МВД советуют при поступлении подобного звонка от незнакомцев предлагать решить вопрос при личном визите в подразделении.

— Не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению. Мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить вас способности критически мыслить, — советуют в ведомстве.

При попытке вовлечения в незаконную деятельность необходимо сохранять историю переписки, аудиозаписи и номер телефона злоумышленников, а после сразу сообщить в полицию.