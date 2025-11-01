СМИ: компромат на экс-главу Ростова Логвиненко мог сдать подчиненный





В расследовании уголовного дела в отношении экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко не последнюю роль мог сыграть его бывший подчиненный Константин Тихонов, сообщает Привет-Ростов. По данным СМИ, которые ссылаются на свои источники, Тихонов дал показания против экс-градоначальника.

Уточняется, что Тихонов ранее занимал должность главы Ленинского района Ростова, а также возглавлял городское управление торговли.

– В сентябре 2023 года Тихонова задержали по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие связывало его имя с делом так называемой «полицейской ОПГ», которая, по версии обвинения, занималась крышеванием нелегальных торговых точек, – передает ростовское СМИ. – После задержания Тихонов заключил сделку со следствием, рассчитывая на смягчение наказания.

Журналисты полагают, что именно в рамках сотрудничества со следствием экс-подчиненный и дал показания против Логвиненко, что и привело к возбуждению уголовного дела – бывший глава Ростова-на-Дону подозревается в причинении ущерба городскому бюджету на сумму более 47 миллионов рублей.

Следственные органы квалифицируют действия Логвиненко как превышение должностных полномочий, согласно пункту «в» части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем официально ранее сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Фото: privet-rostov.ru