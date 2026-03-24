



В России вступили в силу поправки в федеральное законодательство в области пропаганды распространения наркотических и психотропных веществ. По информации «Парламентской газеты», новые положения требуют маркирования книг, содержащих в том или ином виде описание способов изготовления, хранения или употребления наркотиков.

Новые правила затрагивают все издания, вышедшие в свет с 1990 года. Для регуляции Российский книжный союз создал публичный перечень произведений, подлежащих маркировке. На текущий момент в список уже вошли 1107 книг. В их числе произведения Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой, Сергея Лукьяненко, Виктора Пелевина, Татьяны Поляковой, Владимира Сорокина, Вадима Панова и многих зарубежных классиков.

Отметим, теперь на обложках соответствующих произведений должны быть пропечатаны специальные знаки, а также размещено текстовое предупреждение. В случае выпущенных до осени 2025 года изданий допускается маркировка с помощью наклеек. За нарушение закона издателям, продавцам и даже библиотекам могут грозить штрафы до 600 тыс. рублей.

