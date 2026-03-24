Волгоградцы получили более 1 млрд рублей на помощь в оплате ЖКХ





Общая сумма начисленных населению Волгоградской области субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2025 году составила 985,2 миллиона рублей. Такие данные опубликовал Волгоградстат. Правом на субсидии воспользовались 61,7 тыс. семей.

Помимо субсидий, жители региона также пользуются социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В 2025 году такой мерой поддержки воспользовались 404,8 тыс. граждан.

Размер средств, предусмотренных на предоставление гражданам социальной поддержки, составил 3811,3 млн рублей, из которых 60,8% – средства регионального и местного бюджетов, 39,2% – средства федерального бюджета.



