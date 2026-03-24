



Камеры, штрафующие волгоградских автомобилистов за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону, заработали в Волгограде и Волжском.

В Волгограде прижавший к уху телефон автомобилист рискует получить «письмо счастья» после встречи с камерой на Университетском проспекте, 25.

В Волжском общительных водителей, которые не заботятся о собственной безопасности, «всевидящее око» будет ждать:

на улице имени генерала Карбышева, 82,

на проспекте Ленина, 21,

на участке строительства второго, третьего и четвертого пусковых комплексов моста через Волгу в Волгоград.

Новая камера, следует из информации на сайте Госавтоинспекции по Волгоградской области, также установлена в Среднеахтубинском районе – Первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгоград.

Напомним, что за скроллинг ленты в социальных сетях и за переговоры с прижатым к уху телефоном волгоградцы заплатят полторы тысячи рублей. Такую же сумму возьмут с горожан, не привыкших пристегиваться ремнем безопасности.