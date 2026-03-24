Минобороны: над регионами России уничтожили 55 дронов ВСУ





Больше полусотни беспилотников ВСУ сбили минувшей ночью над регионами страны. Волгоградскую область смертоносные дроны облетели стороной.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, - сообщили в Минобороны.

Основной удар пришелся на приграничные регионы – Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Украинские БПЛА самолетного типа ликвидированы и в небе над Калужской, Тульской, Липецкой и Московской областями, над Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Фото сгенерировано с помощью ИИ