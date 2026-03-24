



В Волгограде мошенники попытались обвести вокруг пальца 17-летнего юношу и получить от него без малого 200 тысяч рублей, но в итоге сами ушли в минус.

История, к счастью, завершившаяся на мажорной ноте, началась с классического звонка «сотрудника Госуслуг», который по шаблонному сценарию заявил волгоградцу о взломе его личного и родительских аккаунтов.

- Дальше со мной связался «сотрудник Центрального банка», который попросил сохранить конфиденциальность и никому об этом не рассказывать, - вспоминает детали долгих «переговоров» с мошенниками юноша.

Следом на связь с потенциальной жертвой вышел «следователь». Человек в форме и с удостоверением в руках, решившийся на разговор по видеосвязи, попросил для сохранности пропавших с карты средств найти дома наличность и как можно скорее ее задекларировать. Для решения всех технических вопросов мошенники даже сбросили подростку 25 тысяч рублей для покупки нового телефона.

Потратив на обновку всего 8 тысяч, собеседник аферистов установил все необходимые приложения и поехал в отделение банка для перевода крупной суммы несколькими транзакциями.

- Мне сказали, что нужно зайти в банк. Положить 85 купюр, получить чек, сфотографировать его, а дальше повторять эту операцию до тех пор, пока деньги не закончатся. Через 10 минут, по их словам, ко мне якобы приехали бы инкассаторы и вернули средства, - отмечает молодой волгоградец.

В последний момент подросток наконец заподозрил неладное и позвонил маме, рассказав о предложенной схеме «спасения» денег.

- Она мне сказала, что это мошенники, и я поехал домой, - на оптимистичной ноте завершает свой рассказ молодой человек.

