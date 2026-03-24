



Сотни волгоградцев вместе с единомышленниками из других городов России напишут "Тотальный диктант" 18 апреля. А с завтрашнего дня горожане, рассчитывающие на хорошую оценку и желающие подтянуть свои знания, могут начать онлайн-подготовку к ежегодной акции.

- В этом году автором «Тотального диктанта» был выбран российский писатель Алексей Варламов, ректор Литературного института А.М. Горького и лауреат премии «Большая книга», - сообщают организаторы. – Текст уже готов. Алексей Варламов посвятил его детству поэта Александра Сергеевича Пушкина и его взаимоотношениям с родителями.

Курсы онлайн-подготовки, которые проведет председатель Филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов, начнутся завтра, 25 марта. В 19:00 горожанам предложат написать под диктовку небольшой текст и разобрать его «по полочкам».

- В материалах содержатся правила, которые встретятся участникам на акции. Присоединиться к подготовке можно из любой точки мира, - заключают организаторы акции. – Подготовительные занятия будут проходить по средам во Вконтакте на платформе VK Видео.

