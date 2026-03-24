С волгоградским журналистом Анатолием Любименко простятся 25 марта





Завтра, 25 марта, в Волгограде состоятся похороны известного волгоградского журналиста Анатолия Любименко. Церемония прощания состоится в ритуальном зале «Память» в 15-30 ч.

Напомним, Анатолий Любименко скончался 22 марта от тяжелой и стремительной болезни. Ему было 69 лет.

Анатолий Любименко работал в волгоградских СМИ, некоторое время был главредом ИА «Высота 102». Он специализировался на спортивной тематике, сам до последнего активно занимался спортом. Он всегда много путешествовал. Бывал в разных странах, а в последнее время возил туристов в Азию.

Анатолия Любименко его друзья и коллеги будут вспоминать как порядочного, интеллигентного и образованного человека с широким кругозором. Его доброго взгляда и мягкой манеры общения нам всем будет не хватать.







