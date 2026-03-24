



Трехкилометровая пробка в утренний час-пик выстроилась в Советском районе Волгограда из-за перекрытия путепровода на улице Базисной.

По информации онлайн-сервисов, затор из-за начавшегося в конце прошлой недели ремонта берет свое начало на улице Электролесовской и заканчивается сразу после перекрытого участка.

Дорожные блоки на мосту выставили в пятницу, 20 марта. Перекрытый путепровод горожанам предлагают объехать по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской.

Работы на мосту продлятся до 1 сентября. За это время дорожники отремонтируют пролеты, заменят консольные участки и опоры, заделают деформационные швы и положат новый асфальт. На перекрытом участке также «освежат» железобетонные поверхности и архитектурные элементы – стелы.