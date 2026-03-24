



Гидрометцентр России продолжает фиксировать рост уровня воды на реках в Волгоградской области. Как сообщили специалисты, уровень воды на сутки поднялся на 0,4-0,7 метра

Согласно наблюдениям, повышение уровня воды в реках отмечается также в Московской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Свердловской областях, в Башкортостане и Приморском крае.

По мнению специалистов, гидрологическая обстановка на территории региона находится в пределах среднемноголетних значений и благоприятствует безаварийному пропуску весеннего половодья 2026 года.