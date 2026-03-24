В Волгограде ночью потушили пожар в многоэтажке на ул. Донецкой





24 марта в Центральном районе Волгограда произошёл пожар в 9-этажном доме на ул. Донецкой. Пламя бушевало в одной из жилых квартир. Огонь в считанные секунды распространился по жилому помещению. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.

- В 02:15 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Центральном районе города Волгограда. В одной из квартир многоквартирного 9-этажного дома горели домашние вещи на площади 16 кв. метров. Подразделения 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02:46, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, в результате произошедшего пострадал мужчина. Он был доставлен медиками в одну из ближайших больниц. Причина произошедшего устанавливается.

Фото из архива ИА «Высота 102»