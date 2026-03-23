Долгожданное тепло до +15 идет в Волгоградскую область





В Волгоградской области с завтрашнего дня, 24 марта, начнутся дожди, которые продлятся до 25 марта. По данным Волгоградского ЦГМС, ночью в регионе местами столбик термометра опустится до -5 градусов, в Волгограде будет около нуля. При этом днем в областном центре прогнозируют +8.

25 марта ночь в Волгограде будет уже теплее – от +3 до +5 градусов. А в светлое время суток ожидается от +11 до +13. В некоторых районах области днем может потеплеть до +15 градусов при сохранении небольших морозов ночью.





