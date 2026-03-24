Механик из Волгограда хочет заменить Короткова в облдуме

Механик автотранспортного цеха «Концессий водоснабжения» выдвинул свою кандидатуру на праймериз «Единой России». Александр Бурцев намерен пройти процедуру предварительного голосования в качестве претендента в кандидаты в депутаты в рамках дополнительных выборов в регпарламент по Кировскому одномандатному округу №18.

Напомним, в областной думе образовалось вакантное место после ухода Станислава Короткова. Экс-депутат покинул регпарламент по собственному желанию, однако такая формулировка не устроила прокуратуру, которая уличила Короткова в нарушении антикоррупционного законодательства. По иску надзорного органа Центральный районный суд признал незаконным решение областной думы об удовлетворении добровольной досрочной отставки нардепа в связи с тем, что Коротков, занимая оплачиваемую должность руководителя комитета в регпарламенте, продолжал руководить бизнесом. Также в отношении бывшего парламентария подан иск о взыскании с него 43,9 миллионов рублей незаконных доходов.