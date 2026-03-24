Съезд с Третьей Продольной в Волгограде закроют до конца недели





В Дзержинском районе Волгограда из-за ремонта закрывают один из съездов с Третьей Продольной магистрали. Дорожные работы на участке планируют завершить к пятнице, 27 марта.

- До утра пятницы движения ограничат на съезде с Третьей Продольной магистрали на проезд Дорожников, расположенном напротив дома 66а по улице Шекснинской, - сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Объезжать перекрытый участок дороги и спускаться на проезд Дорожников автомобилисты будут по следующему за ним повороту напротив дома № 39 улицы Землячки. Перестроить свой маршрут волгоградцы смогут также по:

Третьей Продольной;

улице Восточно-Казахстанской;

улице Шекснинской,

улице Танкистов,

улице 51-й Гвардейской,

проезду Дорожников.

С пятницы, 20 марта, в Волгограде закрыли на ремонт и путепровод по улице Базисной в Советском районе. Работы, из-за которых в утренний час-пик Первая Продольная магистраль застывает в длинной пробке, продлятся до 1 сентября.

Фото Павла Мирошкина