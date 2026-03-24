Гонконгский и свиной гриппы продолжают сбивать с ног волгоградцев





Гонконгский и свиной гриппы, атаковавшие жителей разных регионов страны еще зимой, не сдают своих позиций, оставаясь одними из самых часто выявляемых у пациентов вирусов гриппа.

Несмотря на незначительный прирост пациентов с сезонными заболеваниями – за неделю прибавка составила 4,4%, - число заболевших именно гриппом постепенно снижается. Тем не менее, у прошедших тест горожан все еще выявляют его разновидности: гонконгский A (H3N2), и свиной А(H1N1pdm09)

- Их доля невелика, - сообщают специалисты Роспотребнадзора. – Среди респираторных вирусов превалируют РС-вирусы и риновирусы.

Среди пациентов, отправившихся на больничный в середине марта, врачи находили и тех, кто заразился коронавирусом. На прошлой неделе положительные тесты получили больше 4 тысяч жителей России. Всего же в стране зарегистрировано 667 тысяч заболевших – в их число включили пациентов с ОРВИ, гриппом и ковидом.

О возможном приросте заболевших «свиным» гриппом в Волгоградской области жителей предупредили еще в конце февраля. Волгоградцам рассказали, что в большинстве случаев заболевание начинается с подъема температуры и интоксикационного синдрома, включающего головную боль (чаще всего в лобной части), боль при движении глазных яблок, боли в мышцах, суставах, ломоту в теле и сбивающую с ног слабость.

- При первых симптомах болезни человеку необходимо оставаться дома, так как он рискует заразить окружающих. Переносить грипп на ногах опасно и для него самого, ведь заболевание может провоцировать серьезные осложнения. Например, пневмонию. При гриппе бывает и первичная вирусная пневмония, проявляющая себя буквально с первых дней, и вирусно-бактериальная, и бактериальная – при присоединении бактериальной флоры, - объясняла волгоградский врач-инфекционист Ольга Чернявская.

