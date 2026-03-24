



В Калачевском районе осудят семейную пару, наладившую домашнее производство копченой рыбы. Закупая «сырье» у браконьеров, супруги готовили домашние деликатесы для продажи на трассе.

- На федеральной трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский – Луганск» 61-летний житель Калача-на-Дону и его 58-летняя супруга продавали и сырую, и копченую рыбу. На прилавок они выкладывали чехонь, щуку, сома, леща и шемаю, занесенную в Красную книгу Волгоградской области, - сообщают в пресс-службе регионального главка МВД.





В доме у пары предпенсионного возраста увидели несколько заполненных рыбой ванн, а также бочки для засолки. В общей сложности полицейские обнаружили 850 килограммов будущего товара. В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье «Производство, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

