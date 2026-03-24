



В Волгоградской области после зимы "воспрянули" одни из главных вестников тепла. Уже почувствовавших дыхание весны хохлатых жаворонков во время фотопрогулки заметил волгоградец Павел Сторчилов.

- Жаворонки - не перелетные птицы, зимующие в Волгоградской области. Однако зимой их практически не встретишь в наших краях. А на днях я заметил их в пойме Ахтубе. Бодрые и активные, они весело бегают по еще пустым степям. Эти птицы – одни из самых надежных вестников весны, - рассказывает Павел Сторчилов.

Главной отличительной «приметой» весенней птицы становится ее озорной хохолок. Хохлатые жаворонки обитают на юге Евразии, севере Африки и вдоль южных границ Сахары. Как и их «братья» - обыкновенные жаворонки – символы весны в Волгоградской области предпочитают открытые пространства и избегают леса.

В последние годы многие прежде перелетные птицы оформили постоянную «прописку» в Волгоградской области.

- Несмотря на трескучие морозы, коих в Волгоградской области не было уже давно, я наблюдал за многими птицами, которые должны были откочевать на зимовку в теплые края. Как постоянное место жительство наш регион выбрала и малиновка, и черные дрозды, и водоплавающие утки, - рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» основатель волгоградской «Обители птиц» иеромонах Василиск. – Представляете, в камышах на каналах охотники встречали даже вальдшнепов, которые обычно прилетают сюда только осенью.

Фото Павла Сторчилова