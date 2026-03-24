



С 1 апреля в России вступает в силу ГОСТ, устанавливающий требования к обустройству игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных площадок для владельцев собак.

Утвержденные стандарты предусматривают как минимум одну дрессировочную и дополнительные игровые площадки в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек. При этом все зоны должны соответствовать нескольким критериям: иметь безопасное покрытие, включать элементы навигации, предусматривать доступность для маломобильных горожан и быть оборудованными контейнерами для уборки отходов.

- Из-за отсутствия единых правил площадки создавались стихийно, без учета типологии территорий, реальных сценариев использования и требований безопасности, - цитировал специалистов Росстандарта «Коммерсант». – В результате использовалось различное травмоопасное оборудование, нарушалось санитарное состояние дворов, возникали конфликты между собаководами и жителями.

Новый ГОСТ устанавливает требования не только к содержанию специализированных площадок, но и к их проектированию. Одно из важных требований к ним – площадь территории. Теперь игровая площадка должна быть не менее 200 квадратных метров. Для дрессировки животных потребуется еще больший участок – не менее 1,5 тысяч «квадратов». Ограждение при этом должно быть выше двух метров.

Эксперты отмечают, что прогулочные маршруты не должны пересекаться с детскими и спортивными площадками.

Об отсутствии реальной инфраструктуры, а также специальных контейнеров для уборки собачьих отходов волгоградцы говорили уже не раз. С этим специалисты отчасти связывают нежелание некоторых горожан убирать за своим питомцем.

- На мой взгляд, в наши дни важно повышать уровень ответственности владельцев животных и общий уровень их культуры. А для этого нужна и социальная реклама, в которой будет нарисован положительный и привлекательный образ ответственного собаковода, и организация доступных и полноценных площадок для выгула животных. Причем, нужны они не только в центре города, но и во всех районах, - рассуждал волгоградский биолог Николай Онистратенко.

