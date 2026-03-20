В Волгоградской области задержали хмельного водителя за взятку





В Калаче-на-Дону 48-летний водитель иномарки стал фигурантом уголовного дела о даче взятки должностному лицу. В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что мужчина пытался подкупить инспекторов ДПС, которые задержали его за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что пьяного водителя за рулем Kia Rio полицейские остановили на улице Революционной в Калаче-на-Дону для проверки документов. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Тогда его пригласили в служебный автомобиль для оформления административных материалов.

- Там фигурант предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности и попытался передать указанную сумму. Сотрудники полиции от получения взятки отказались и незамедлительно сообщили о склонении их к совершению коррупционного преступления вышестоящему руководству, - рассказали в региональном СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!