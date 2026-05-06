



В Суровикинском районе 16-летний подросток, испугавшись незапланированной встречи с сотрудниками ГИБДД, не придумал ничего лучше, как устроить с ними гонки. Лишь после того, как инспекторы применили табельное оружие, юный гонщик решил нажать на тормоз.





Из поселка в сторону федеральной трассы водитель без прав ехал ночью 4 мая. Когда заметившие его полицейские дали знак к остановке, подросток утопил педаль газа и попытался скрыться с места. Во время начавшейся погони автомобилист совершал опасные маневры, подвергая реальной опасности других участников движения.

Охладить пыл заигравшегося юноши смогли лишь прицельные выстрели по покрышкам. После этого он и его 24-летняя спутница, арендовавшая иномарку и доверившая ее управление несовершеннолетнему, вышли из салона. Свое поведение подросток объяснил желанием покататься и резко обострившимся чувство страха при встрече с инспекторами.

На лихача в присутствии его родителей составили административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и «Невыполнение законного требования сотрудника полиции». Его знакомую привлекли к ответственности за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему прав. Не исключено, что в ближайшее время родители гонщика заплатят штраф и за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

