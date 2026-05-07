Новую партию украинских БПЛА сбили в Волгоградской области

Силы ПВО продолжают отражать террористические атаки ВСУ в Волгоградской области и сбивать смертоносные БПЛА.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего с 21:00 мск 6 мая до 07:00 мск 7 мая в России была отражена атака ВСУ в 21 регионе РФ, в том числе и в Волгоградской области, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. В общей сложности перехвачены и сбиты 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось о ликвидации в регионе дронов ВСУ в период до 21:00 мск 6 мая.

Напомним, что в регионе с 17:41 мск 6 мая действует беспилотная опасность. В Волгограде введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту, что привело к задержкам авиарейсов.