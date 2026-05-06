Фура сгорела дотла на Третьей продольной в Волгограде





В Волгограде пожарные расчеты утром 6 мая тушили загоревшийся на Третьей продольной большегруз. Очевидцы, которые проезжали мимо, сняли происшествие на камеры мобильных телефонов.

На записи видно, что очаг возгорания пришелся на кабину фуры – она выгорела дотла. Данных о пострадавших нет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 09:12 мск.

- В районе поселка Водстрой горела грузовая фура. Подразделения 1-й ПСЧ ликвидировали горение в 09:27 мск, - сообщили в оперативном ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Видео: Волгоград / МАКС





