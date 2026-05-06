Фура сгорела дотла на Третьей продольной в Волгограде

В Волгограде пожарные расчеты утром 6 мая тушили загоревшийся на Третьей продольной большегруз. Очевидцы, которые проезжали мимо, сняли происшествие на камеры мобильных телефонов.
На записи видно, что очаг возгорания пришелся на кабину фуры – она выгорела дотла. Данных о пострадавших нет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 09:12 мск.
- В районе поселка Водстрой горела грузовая фура. Подразделения 1-й ПСЧ ликвидировали горение в 09:27 мск, - сообщили в оперативном ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
Видео: Волгоград / МАКС
