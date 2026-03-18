Волгоградцев предупредили о несущемся к земле геомагнитном потоке





Завтра, 19 марта, в диапазоне от 4 до 6 утра метеозависимые волгоградцы могут почувствовать дискомфорт из-за последствий произошедших процессов в космосе. По данным лаборатории космической активности, на Солнце произошла вспышка с выбросом плазмы, которая доберется до земли как раз к этому времени. При этом геомагнитные возмущения могут фиксироваться даже ранее обозначенного периода.

Расчетная сила бури в пике составит от G2 до G3, что считается сильным уровнем. Вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь 1-3 %.



Сама буря предполагается относительно короткой — порядка 10 часов, что связано опять же с ограниченной силой космического события.



