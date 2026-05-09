Нефтяники Волгограда почтили память героев-победителей

Сотрудники РИТЭК в составе предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона приняли участие в патриотических акциях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В год 35-летия Компании масштаб праздничных мероприятий был расширен.
На главной высоте России
День Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками по праву считается главным праздником нашей страны. 9 Мая 1945 года победоносно завершилась самая кровопролитная война в мировой истории. Особое отношение к празднику у жителей города-героя Волгограда, где в 1942–1943 годах произошло решающее сражение – Сталинградская битва.
Каждый год волгоградцы приходят к мемориалам, чтобы поклониться павшим героям, отдать дань уважения ветеранам.
Активное участие в памятных мероприятиях принимают волгоградские нефтяники. В составе делегации дочерних предприятий ЛУКОЙЛа ритэковцы возложили цветы и венки к Вечному огню на Мамаевом кургане в Зале воинской славы и на воинском мемориальном кладбище.
– 9 мая – особенная дата для жителей нашей страны. Мы чтим защитников Родины, вспоминаем близких, прошедших дорогами войны, поддерживаем патриотические акции, – отметил Председатель Совета молодых специалистов предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона Владимир Рокотянский. – Наш долг – быть достойными продолжателями благородных идей и принципов наших героических предков.
Ветеранам – забота и внимание
Приезжать к ветеранам с подарками и поздравлениями в праздничный день – добрая традиция лукойловцев, которая существует уже много лет. Не стал исключением и этот год. Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла были окружены заботой и вниманием, им были переданы цветы, продуктовые наборы и сертификаты на приобретение лекарств.
Символ Победы
Каждый год во всех городах России проводится Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк».
Работники РИТЭК – в числе ее постоянных участников. Накануне они вышли во внутренний двор предприятия с портретами своих героев, поделились историями о подвигах тех, кто подарил нам мир, сфотографировались на память.
Кроме того, представители Совета молодых специалистов инновационной компании приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику маршала Г.К. Жукова. А в центральном офисе они организовали несколько акций.
«Георгиевская ленточка»: вместе с символом победы ритэковцам раздавались праздничные открытки с qr-кодом, ведущим на сайт «Письма Победы».
В форме военных лет молодые сотрудники угощали коллег на «Полевой кухне». На экранах транслировался видеоролик «Вальс Победы», снятый с участием нефтяников на главной высоте России – Мамаевом кургане.
Площадка перед входом на предприятие традиционно украшена – в этом году тематическими флагами, которые могут видеть жители и гости Волгограда, прибывающие в город-герой из аэропорта.
Фото: Андрей Поручаев, ООО «РИТЭК».
