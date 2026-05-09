Аэропорт Волгограда приходит в себя после предпраздничного коллапса





Аэропорты Юга России приходят в себя после случившегося накануне авиаколлапса. Только за сегодняшнее утро из авиагаваней вылетели более 14 тысяч пассажиров.

- С начала суток 9 мая в аэропортах Юга России зарегистрировали более 100 рейсов, на которых перевезли около 14 тысяч пассажиров, - сообщает пресс-служба Росавиации. – Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов – 178 на вылет и 169 – на прилет.

Для того, чтобы все застрявшие авиапассажиры как можно скорее добрались до мест назначений, авиакомпании увеличивают емкости самолетов и выпускают на рейсы более вместительные воздушные суда.

Из-за попадания дронов ВСУ в здание филиала «Аэронавигации Юга России» работа аэропортов была парализована в 12 городах России. Пассажиров предупредили о том, что воздушное пространство над южными регионами закрыто до 12 мая. Однако справиться с проблемой удалось значительно оперативнее, и уже к вечеру вчерашнего дня аэропорт «Сталинград» вернулся к своему привычному формату.

Несмотря на это, сотрудники РЖД запустили 17 дополнительных рейсов.

